А мы пойдём к Пекину: лидер Индии готовится к противостоянию с США — чем это обернётся?

Редакция PRESS 27 августа, 2025 17:10

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

США подняли пошлины на товары из Индии. Дели отвечает налоговой реформой и углубляет связи с Россией и Китаем
США резко повысили импортные тарифы на товары из Индии — теперь они составляют 50%. Исключение сделали лишь для смартфонов и фармацевтики. Дональд Трамп объяснил решение тем, что Индия продолжает закупать нефть у России, «поддерживая российский военный бюджет».

В Нью-Дели с этим не согласны: правительство называет пошлины несправедливыми и подчёркивает, что импорт нефти продиктован исключительно энергетическими потребностями страны. Индия действительно нарастила закупки российской нефти после 2022 года — на пике речь шла о 1,8 млн баррелей в сутки. Для местных НПЗ это остаётся самым выгодным вариантом, несмотря на политическое давление.

Эксперты отмечают: подобные санкционные меры в прошлом лишь временно сокращали закупки. Индийские компании руководствуются экономикой, и даже если объёмы снижаются на время, затем их место быстро занимает Китай, а Индия возвращается к прежним уровням импорта. Отказ от российской нефти в долгосрочной перспективе маловероятен.

Президент США Дональд Трамп за последние недели четыре раза пытался поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако индийский лидер отказался от разговора, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что Моди «обижен» на слова Трампа о «мертвой экономике» Индии, а также на решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины на импорт индийских товаров.

Тем временем Моди представил свой «ответ Трампу» — антикризисный план, который должен смягчить последствия торгового удара. В его основе — стимулирование внутреннего спроса. Правительство намерено снизить налог на товары и услуги (GST), оставив всего две ключевые ставки — 5% и 18%. Одновременно обсуждается и снижение подоходного налога, что должно поддержать потребителей и снизить риск роста безработицы.

Чтобы компенсировать потери бюджета, акцент сделан на повышение налогов в секторах с высокой рентабельностью: алкоголь, игорный бизнес, финансовые услуги и люксовые товары. По сути, в Индии хотят выстроить более справедливую систему, в которой за хлеб и коммуналку не платят столько же, сколько за элитные автомобили или сумки за сотни тысяч долларов.

Экономический национализм становится лейтмотивом «моди-экономики»: покупать индийское, поддерживать внутреннего производителя и за счёт этого укреплять экономику. Как отмечают наблюдатели, логика близка к американскому лозунгу времён Рейгана — «покупай своё». Для рынка с населением в 1,5 млрд человек этот инструмент способен работать особенно эффективно.

Результаты уже заметны: несмотря на давление Вашингтона, индийский фондовый рынок растёт, а рейтинговое агентство S&P впервые за 18 лет повысило суверенный рейтинг страны. По расчётам, новая налоговая политика принесёт на внутренний рынок 2,4 трлн рупий и ускорит рост ВВП на 0,7 процентного пункта.

Эксперты опасаются, что пошлины приведут к геополитическому эффекту, куда более серьёзному, чем экономические потери. Уже в ближайшее время Моди отправится на саммит ШОС, где встретится с Владимиром Путиным и лидером Китая. Для США это тревожный сигнал: сближение Дели, Москвы и Пекина может изменить баланс сил в Евразии и обернуться стратегической неудачей для американской политики в Индо-Тихоокеанском регионе.

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

