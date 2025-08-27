А мы пойдём к Пекину: лидер Индии готовится к противостоянию с США — чем это обернётся?

В Нью-Дели с этим не согласны: правительство называет пошлины несправедливыми и подчёркивает, что импорт нефти продиктован исключительно энергетическими потребностями страны. Индия действительно нарастила закупки российской нефти после 2022 года — на пике речь шла о 1,8 млн баррелей в сутки. Для местных НПЗ это остаётся самым выгодным вариантом, несмотря на политическое давление.

Эксперты отмечают: подобные санкционные меры в прошлом лишь временно сокращали закупки. Индийские компании руководствуются экономикой, и даже если объёмы снижаются на время, затем их место быстро занимает Китай, а Индия возвращается к прежним уровням импорта. Отказ от российской нефти в долгосрочной перспективе маловероятен.

Президент США Дональд Трамп за последние недели четыре раза пытался поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако индийский лидер отказался от разговора, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что Моди «обижен» на слова Трампа о «мертвой экономике» Индии, а также на решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины на импорт индийских товаров.

Тем временем Моди представил свой «ответ Трампу» — антикризисный план, который должен смягчить последствия торгового удара. В его основе — стимулирование внутреннего спроса. Правительство намерено снизить налог на товары и услуги (GST), оставив всего две ключевые ставки — 5% и 18%. Одновременно обсуждается и снижение подоходного налога, что должно поддержать потребителей и снизить риск роста безработицы.

Чтобы компенсировать потери бюджета, акцент сделан на повышение налогов в секторах с высокой рентабельностью: алкоголь, игорный бизнес, финансовые услуги и люксовые товары. По сути, в Индии хотят выстроить более справедливую систему, в которой за хлеб и коммуналку не платят столько же, сколько за элитные автомобили или сумки за сотни тысяч долларов.

Экономический национализм становится лейтмотивом «моди-экономики»: покупать индийское, поддерживать внутреннего производителя и за счёт этого укреплять экономику. Как отмечают наблюдатели, логика близка к американскому лозунгу времён Рейгана — «покупай своё». Для рынка с населением в 1,5 млрд человек этот инструмент способен работать особенно эффективно.

Результаты уже заметны: несмотря на давление Вашингтона, индийский фондовый рынок растёт, а рейтинговое агентство S&P впервые за 18 лет повысило суверенный рейтинг страны. По расчётам, новая налоговая политика принесёт на внутренний рынок 2,4 трлн рупий и ускорит рост ВВП на 0,7 процентного пункта.

Эксперты опасаются, что пошлины приведут к геополитическому эффекту, куда более серьёзному, чем экономические потери. Уже в ближайшее время Моди отправится на саммит ШОС, где встретится с Владимиром Путиным и лидером Китая. Для США это тревожный сигнал: сближение Дели, Москвы и Пекина может изменить баланс сил в Евразии и обернуться стратегической неудачей для американской политики в Индо-Тихоокеанском регионе.