А это еще плюс 100 евро долга на каждого жителя в месяц: Кулбергс о порочной практике Латвии увеличивать свой долг (2)

Редакция PRESS 2 августа, 2025 07:48

TV24

Депутат Сейма и глава Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс (Объеденный список) на портале puaro.lv опубликовал свои размышления о том, что Латвия сейчас страна ведет себя как раб «быстрых кредитов» - старается занять во всех возможных местах, не задумываясь об общей картине. 

"Правительство объявило, что Латвия займёт до 8,4 миллиарда евро (!) на оборону. Оборона, конечно, крайне важна. Но кто-нибудь вообще думает и говорит о способности государства выдерживать долговую нагрузку? Обслуживание этого увеличения государственного долга будет стоить каждому налогоплательщику примерно 100 евро в месяц дополнительно.

Этот заём рассматривается в отрыве от общей долговой ситуации, словно вы оцениваете овердрафт для своей третьей кредитной карты, не глядя на остальные долги.

Я упоминал, и Государственная казна это подтвердила, что в целом страна может позволить себе ещё 5,5 миллиарда евро заимствований до так называемой «точки невозврата» (2028–2029 годы). То, что закрывают глаза на дополнительный оборонный заём, не меняет факта, что его придётся обслуживать и возвращать. Нужно смотреть на общий объём долга, его соотношение с доходами и расходами, а также на способность жителей и предприятий нести эту нагрузку.

Сегодняшняя ситуация: обслуживание госдолга уже приближается к неподъёмным 600 миллионам евро в год. С новыми бюджетными расходами и рефинансированием дешёвых кредитов эта цифра скоро вырастет до 1–1,2 миллиарда евро в год. Если дополнительно займём на «оборону»:

+3,8 миллиарда евро → +135 миллионов евро процентов в год;
+8,4 миллиарда евро → +300 миллионов евро процентов в год.
Это значит, что только для оплаты процентов по этому долгу каждому работающему в Латвии придётся покрывать 1200 евро в год, или 100 евро в месяц.

Ситуацию усугубляют геополитика и экономическая стагнация: рост процентных ставок в США и тарифная война уже влияют на стоимость заимствований и экономику Европы. Германия — наш ключевой экспортный партнёр — пострадает больше всех.

В результате экспортные возможности сократятся, способность предпринимателей генерировать налоги ослабнет. А государственный аппарат продолжает разрастаться. Мы занимаем сверх меры. Каков план по оплате этих огромных процентов? Где долгосрочная фискальная стратегия?

Сейчас государство ведёт себя как раб «быстрых кредитов» — пытается занимать везде, где только можно, не рассматривая общую долговую картину. Такая модель рано или поздно рухнет. Только этой стране не удастся «уехать в Ирландию собирать клубнику».

Никто не говорит об общей долговой нагрузке:

о графике погашения долга;
о долгосрочной способности обслуживать обязательства;
о том, как будут генерироваться доходы;
о том, у кого заберут, чтобы покрыть этот груз.

Решений только два: 1. Поднимать экономику; 2. Повышать налоги. Этот новый заём — это повышение налогов. Каждый налогоплательщик будет платить примерно на 100 евро в месяц больше. Откуда возьмут эти деньги пенсионер, учитель, полицейский, работающий студент?

Хуже того, министр обороны Андрис Спрудс не может представить общий план обороны, на что будут потрачены эти деньги — засунуть их в стволы и стрелять банкнотами?

Министр внутренних дел Рихард Козловскис не координирует строительство границы с оборонным сектором, каждый действует отдельно, что удорожает процесс.

Тем временем министр финансов Ашераденс потирает руки — через «оборонный заём» можно продолжать финансировать расточительство госаппарата.

Куда делись ещё не учтённые в бюджете:

  • будущие вливания в AirBaltic?
  • долгосрочные обязательства RailBaltica?
  • расходы на реализацию Зелёного курса?
  • сделка по Latvenergo, TET/LMT?
  • гарантии самоуправлений?

Я требую открытой дискуссии, где правительство объяснит:

  • общий государственный долг;
  • способность занимать;
  • способность покрывать обязательства;
  • реальные планы по генерации доходов;
  • и чёткие ответы, у кого придётся отнять средства, чтобы всё это оплатить.

Если тебе не всё равно — делись. Об этом нужно говорить громко, пока не стало слишком поздно", - написал он.

