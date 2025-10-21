100 схронов с наркотой и психотропами только в Кулдиге — выявила полиция после смерти женщины

24 сентября, в день, когда в Кулдигскую больницу доставили молодую женщину с признаками отравления наркотиками, полиция задержала одного подозреваемого. В дальнейшем были задержаны ещё двое, одному из них избрана мера пресечения — арест.

При обыске в квартире задержанной в Кулдиге изъяты семь фольгированных свёртков с зелёно-коричневой растительной массой, предположительно марихуаной, семь электронных сигарет без акцизных марок, наличные деньги и пачка сигарет без латвийских акцизных знаков.

В квартире другой задержанной в Вентспилсе найдена одна таблетка, предположительно MDMA, и две сигареты с запахом марихуаны.

У мужчины, задержанного в Вентспилсе, в автомобиле и по месту жительства обнаружены наркотические и психотропные вещества, предназначенные для сбыта: 198 таблеток MDMA, 269,77 грамма сушёной марихуаны и несколько пластиковых пакетов.

В ходе расследования выяснилось, что этот мужчина организовал сеть тайников. Полиция выявила 103 схрона в лесах Юрмалы и Елгавы: в 50 из них находились, предположительно, бумажные листки с LSD, а в 53 — таблетки MDMA. Всего изъяты 178 таблеток MDMA и 138 листков с LSD.

В целом изъято 376 таблеток MDMA, около 277 граммов марихуаны и 147 листков с LSD.

Следствие продолжается: назначены экспертизы для установления причины смерти женщины и точного состава изъятых веществ.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Кулдигской больнице скончалась женщина, предположительно от отравления синтетическими наркотиками. По данным больницы, в то же время были госпитализированы ещё трое взрослых пациентов с подозрением на употребление наркотических веществ.

Полиция предупреждает, что «популярность синтетических наркотиков растёт, и они представляют особую опасность — даже минимальная доза может привести к смерти». Сейчас такие вещества нередко внешне напоминают конфеты, что создаёт ложное ощущение безопасности. В действительности же состав подобных препаратов на чёрном рынке часто сильно отличается от заявленного, делая их употребление крайне опасным и непредсказуемым.