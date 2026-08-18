Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) žurnālistiem neizslēdza, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms.
Kā ziņots, CSDD augustā piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, aģentūru LETA informēja direkcijā.
Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus, tostarp personu kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi.
Tādēļ CSDD un «Cert.lv» un aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt «e.csdd.lv».
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.
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