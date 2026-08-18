Kampaņas atklāšanas pasākums notiks šodien plkst. 11 «Kimmel» kvartālā Rīgā.
Vienlaikus plkst. 11 medijos un radio tiks pārraidīts nepiesprādzēšanās signāls, kas būs trauksmes zvans par «skaudru realitāti uz ceļiem», norāda direkcijā.
Signāls būs dzirdams «Eiropas Hitu Radio» grupas radiostacijās, «Radio Skonto», «Radio Tev», «Radio Star FM», «TOP Radio» un «Circle K» degvielas uzpildes stacijās.
Pasākumā piedalīsies satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV), CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieka vietniece Sabīne Irbeniece-Česle, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Fizikas un materiālzinātnes institūta direktors un vadošais pētnieks, RTU Senāta priekšsēdētājs Juris Blūms, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Traumu centra vadītājs Svens Rubulis, kā arī risku apdrošinātāja «Balcia» Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi — vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām.
Kampaņas mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transportlīdzeklī ir primārais drošības nosacījums negadījumu rezultātā.
Kampaņu organizē CSDD sadarbībā ar Valsts policiju un stratēģiskajiem partneriem. Kampaņa tiek finansēta no CSDD un Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem — sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) kontā.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.
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