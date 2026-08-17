Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta sešām mežacūkām Talsu novadā, tostarp trim mežacūkām Dundagas pagastā, vienai mežacūkai Abavas pagastā, vienai mežacūkai Ķūļciema pagastā un vienai mežacūkai Rojas pagastā.
ĀCM pagājušajā nedēļā konstatēts arī četrām mežacūkām Saldus novadā, tostarp divām mežacūkām Pampāļu pagastā, vienai mežacūkai Kursīšu pagastā un vienai mežacūkai Nīgrandes pagastā, kā arī četrām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp vienai mežacūkai Jaunsātu pagastā, vienai mežacūkai Sēmes pagastā, vienai mežacūkai Slampes pagastā un vienai mežacūkai Zentenes pagastā.
Vīruss pagājušajā nedēļā konstatēts arī vienai mežacūkai Dienvidkurzemes novada Priekules pagastā un vienai mežacūkai Dobeles novada Zebrenes pagastā.
Tādējādi ĀCM šogad Latvijā konstatēts 515 mežacūkām 21 novada 93 pagastos.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 726 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā — 1048, 2016. gadā — 1146, 2017. gadā — 1431, 2018. gadā — 905, 2019. gadā — 430, 2020. gadā — 377, 2021. gadā — 448, 2022. gadā — 1274 mežacūkām, 2023. gadā — 1002 mežacūkām, 2024. gadā — 1433 mežacūkām, bet 2025. gadā — 1500 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēts arī viens ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē — ĀCM uzliesmojums konstatēts SIA «Vaiņodes bekons» cūku novietnē ar 22 262 mājas cūkām Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
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