«Best Brands» norāda, ka lēmums nav bijis viegls. Fiziskā mazumtirdzniecība Latvijā patlaban saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, tostarp darbaspēka pieejamību un izmaksām, augošajām komunālo pakalpojumu izmaksām, spēcīgu konkurenci ar ārzemju internetveikaliem un mainīgajiem cilvēku iepirkšanās paradumiem.
«Četras zoles» darbojās 12 gadus, un Latvijā bija trīs veikali, kā arī internetveikals.
Informācija «Firmas.lv» liecina, ka «Best Brands» 2025. gadā strādāja ar 752 395 eiro apgrozījumu, kas ir par 27,1% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 169 694 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
Uzņēmums reģistrēts 2014. gadā, un tā pamatkapitāls ir 10 000 eiro. «Četras zoles» kapitālā pa 45% pieder Jānim Muitiniekam un Kasparam Tēraudam, bet 10% — Mārtiņam Muitiniekam.
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