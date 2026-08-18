Sociālajos tīklos iedzīvotāji pauda sašutumu par, viņuprāt, sabojāto brauktuvi.
Vilemsons uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai pēc publiskiem pasākumiem. Savukārt uz brauktuves vietām saglabājušās riepu pēdas, kas nav uzskatāmas par seguma bojājumu un laika gaitā pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē.
Vilemsons uzsver, ka šova organizatori seguši visas izmaksas, bet pašvaldība sniegusi tikai informatīvu atbalstu.
Kā vēstīts, pagājušajā sestdienā Rīgā, Eksporta ielā no Elizabetes ielas līdz Vanšu tiltam, notika «Red Bull Showrun» šovs.
Šovā pirmo reizi Latvijā vienuviet piedāvāja Pirmās formulas (F-1) un citu motoru sporta disciplīnu paraugdemonstrējumus.
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