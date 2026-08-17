Tajā atklāj, ka šā gada atbalsta akcijas vēstnese ir LSM žurnāliste Odita Krenberga. Viņa atzīst, ka, stāstot par notikumiem Ukrainas frontē, pati ir piedzīvojusi, ko nozīmē kara šausmas.
«Krievija ir laupījusi simtiem tūkstošu cilvēku dzīvību. Un vēl vairāk ir ievainoto. Tā ir sāpīga netaisnība, un mums ir jāpalīdz Ukrainai, jo ukraiņi šodien cīnās ne tikai par savas valsts brīvību, bet arī par mūsu visu drošību, par drošu Eiropu un Latviju,» saka Krenberga.
Kā norāda LSM, atgriežoties no frontes, Ukrainas karavīriem ir nepieciešams ne vien medicīnisks, bet arī psiholoģisks atbalsts, lai atgūtu spēkus dzīvei, ārstētu kara radītās fiziskās un garīgās traumas.
«Ziedot.lv» vadītāja Rūta Dimanta pauž — kara traumas nav tikai fiziskas sāpes, bet zaudējuma, bezspēcības, netaisnības sāpes. «Ukrainas karavīriem jāsadzīvo ar savu biedru nāvēm, saviem fiziskiem sakropļojumiem un dvēseles sāpēm. Mūsu spēkos nav izdzēst šīs sāpes, bet varam parūpēties, lai Ukrainas karavīri saņem rehabilitāciju, kas dod iespēju dzīvot tālāk,» saka Dimanta.
Ziedot iespējams portālā «Ziedot.lv» vai zvanot uz tālruni 90204113. Maksa par zvanu ir pieci eiro.
Akcijā saziedotie līdzekļi, sadarbojoties LSM, «Ziedot.lv» un Ukrainas vēstniecībai Latvijā, pilnā apmērā tiks novirzīti šīs akcijas mērķim.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.