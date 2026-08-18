Ārlietu ministre uzsvēra Latvijas ilgtermiņa atbalstu Ukrainai, Moldovai, Armēnijai un Uzbekistānai. Viņa akcentēja, ka atbalsts valsts uzraugošām iestādēm Latvijas partnervalstīs ir ne tikai praktiska attīstības sadarbības ilgtermiņa prioritāte, bet arī apliecinājums Latvijas ārpolitikas darbam, veicinot labu pārvaldību, drošību un sabiedrības uzticību valsts pārvaldei kopumā.
Braže atzīmēja, ka Latvijas pieredze valsts pārvaldes reformās, ES integrācijas procesā un starptautisko standartu ieviešanā ļauj dalīties praksē ar partnervalstīm. Viņasprāt, laba pārvaldība, efektīva valsts revīzija un uzraudzība ne tikai stiprina valsts institūcijas, bet arī veicina investīciju piesaisti un ekonomikas izaugsmi.
Īpašu uzmanību ārlietu ministre pievērsa Ukrainas un Moldovas integrācijai ES, apsveicot abas valstis ar ES pievienošanās sarunu sākšanu. Braže uzsvēra, ka reformu temps nedrīkst mazināties un turpmāko progresu noteiks reformu kvalitāte un konsekvence, jo īpaši tiesiskuma jomā. Viņa piemetināja, ka ES reformu un izaugsmes plānu īstenošanā būtiska ir arī publisko finanšu pārvaldības un ārējās revīzijas stiprināšana.
Vienlaikus ārlietu ministre apliecināja Latvijas atbalstu ciešākām ES un Centrālāzijas attiecībām, uzsverot Uzbekistānas nozīmi reģiona stabilitātē, savienojamībā un tirdzniecībā, kā arī atbalstu Uzbekistānas reformām labas pārvaldības, efektivitātes un caurskatāmības veicināšanai.
Kopš 2016. gada Valsts kontrole īsteno attīstības sadarbības projektu «ES Austrumu partnerības un Uzbekistānas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā».
Projekta mērķis ir stiprināt ES Austrumu kaimiņvalstu un Uzbekistānas augstāko revīzijas iestāžu (ARI) kapacitāti starptautisko standartu integrācijas procesā. Projekts desmit gadu laikā ir attīstījies no atsevišķām apmācībām par ISSAI piemērošanu līdz ilgtermiņa institucionālai partnerībai.
Moldovas un Ukrainas gadījumā Latvijas ekspertīze un atbalsts ir tieši saistāmi arī ar ES pievienošanās prasībām, savukārt Uzbekistānas gadījumā sadarbība nostiprināta ar divpusēju sadarbības līgumu, kas ietver aktivitāšu plānu 2026.-2028. gadam. Sadarbība ar Armēniju projektā sākās 2025. gadā.
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