Зеленский в разговоре с Трампом не согласился на завершение войны по нынешней линии фронта

«Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?"» —отметил Зеленский. Он подчеркнул, что «берлинская стена — это не вариант» для Киева. При этом украинский президент назвал вопрос территорий «самым сложным» в ходе урегулирования конфликта. «Мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах. Но нам будет очень непросто», — сказал украинский лидер. В то же время, по его словам, Трамп понимает — юридически Киев никогда не признает оккупированные территории российскими.

Линия фронта на 18 марта 2025 года.

Зеленский также отметил, что есть государства, готовые разместить в Украине свой военный контингент. «Есть те, кто готов быть на границе, те, кто в опасных местах, те — кто только на море или в центральных городах. Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом», — пояснил украинский президент.

Кроме того, он сообщил, что обсудил с Трампом возможность передачи США Запорожской атомной электростанции, которая на данный момент находится под контролем России. По его словам, Киев готов пойти на такой шаг, если Вашингтон вложит средства в модернизацию станции и обеспечит ее техническим персоналом. Телефонный разговор Зеленского с Трампом состоялся 19 марта — на следующий день после того, как американский президент пообщался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российские власти также исключили заморозку военных действий в Украине по текущей линии соприкосновения. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что это невозможно из-за того, что Россия аннексировала четыре области Украины и записала их в свою Конституцию. «Были идеи "давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская". Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — сказал Лавров. До этого Путин назвал одним из условий для начала мирных переговоров вывод украинских войск из неоккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.