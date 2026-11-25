Сеть стоимостью чуть более трёх миллионов евро предназначалась для электромобилей министерства и подведомственных ему учреждений. Единственную заявку подала компания Reck. По версии следствия, Кронбергс знал, что станции не соответствуют ни нынешним, ни будущим потребностям автопарка, но всё же подписал договоры с компанией.
Большинство станций после ввода в эксплуатацию так и не используют по назначению, выяснило KNAB. На некоторых объектах оборудование оказалось несовместимо с местной инфраструктурой. Уголовное дело возбудили в октябре 2024 года после проверки Госконтроля.
Получить комментарий Кронбергса в среду агентству LETA не удалось. Год назад в эфире Latvijas Radio он признавал, что проект мог быть эффективнее, но считал расходы оправданными. По его словам, министерство уже начало обновлять автопарк и рассчитывало загружать станции по мере закупки электромобилей.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.