Забастовка мусорщиков в Бирмингеме: власти привлекли войска

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер инициировала привлечение специалистов британской армии для борьбы с кризисом в городе Бирмингем, где уже больше месяца бастуют уборщики мусора. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Военные не будут убирать мусор, обещают власти

Они отметили, что военные не станут убирать мусор на улицах, а будут работать из офиса. "Небольшое число военнослужащих с опытом оперативного планирования окажет логистическую поддержку для преодоления кризиса", - пишет газета.

Она напоминает, что ранее британских военных не раз привлекали для оказания помощи гражданским властям в чрезвычайных ситуациях. Например, это неоднократно случалось во время пандемии.

На этот раз военные будут задействованы "в течение короткого, ограниченного по времени периода, чтобы поддержать местные власти и обеспечить их максимально быструю реакцию на сохраняющуюся опасность для здоровья населения".

Кризис в Бирмингеме из-за протестов мусорщиков

Забастовка в Бирмингеме началась 11 марта. С тех пор на улицах города скопилось более 17 000 тонн отходов. Жители жалуются на нашествие крыс. Профсоюзные лидеры обвиняют в неготовности к компромиссам Лейбористскую партию Великобритании, которая правит сейчас и в городе, и в стране.