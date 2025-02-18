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Вывод американских войск из Латвии: сможет ли Дональд Трамп пойти на такой шаг ради мира в Украине?

© LETA 18 февраля, 2025 20:30

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Фото LETA

Переговоров о возможном выводе войск США из стран Балтии не было и не ведётся, заявила во вторник на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня (JV).

На вопрос, могла бы администрация президента США Дональда Трампа договориться с российскими официальными лицами о выводе американских войск из Латвии, Литвы и Эстонии в качестве одного из условий прекращения войны в Украине, Силиня подчеркнула, что в повестке дня США рассматриваются переговоры об Украине, а не о выводе войск.

По её мнению, страны Балтии являются хорошим примером для администрации Трампа, поскольку они выделяют на оборону более 2% от ВВП, тогда как многие другие страны НАТО не выполняют эти обязательства, принятые на саммитах альянса.

Министр иностранных дел Байба Браже (JV) также отметила, что нет никаких признаков того, что подобные вопросы обсуждаются в переговорах между США и Россией. Она подчеркнула, что не является новостью тот факт, что российский диктатор Владимир Путин может требовать чего угодно, однако то, чего Россия не смогла достичь на поле боя, она не добьётся и за столом мирных переговоров.

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