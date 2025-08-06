Встреча Уиткоффа с Путиным завершилась (ВИДЕО)

Беседа продолжалась около трех часов, говорится в сообщениях.

Это пятая встреча Путина и Уиткоффа. Она состоялась за два дня до истечения ультиматума Дональда Трампа с требованием начать мирное урегулирование в Украине.

Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, его встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, сообщили СМИ. До этого последний раз Уиткофф встречался с Путиным в апреле.

Кремль сообщил о «сигналах» Трампу и от Трампа на встрече Путина с Уиткоффом

-С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа, — сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Самолет Gulfstream, на борту которого, предположительно, может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

В Кремле состоялась пятая в этом году встреча спецпосланника Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным. Она продолжалась около трех часов.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся разговоре Трампу, Кремль может дать подробный комментарий по поводу переговоров. Пока же Ушаков ограничился тем, что назвал их «весьма полезным и конструктивным разговором» об «украинском кризисе» и перспективах «возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США».