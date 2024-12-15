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Время торговли алкоголем хотят еще ограничить; отраслевой эксперт — о том, почему это не работает

TV24 15 декабря, 2024 16:50

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9 апреля 2024 года комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, которыми вводятся новые ограничения времени для торговли алкоголем - с понедельника по субботу его можно будет продавать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

В настоящее время, как известно, алкоголь в розничной торговле по всей Латвии доступен в любой день недели с 8:00 до 22:00.

Член совета Латвийской торгово-промышленной палаты и исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс в эфире TV24 в программе Preses klubs заявил по этому поводу следующее:

"По-моему, ограничение времени может дать побочный эффект. В Латвии 60% человек, употребляющих алкоголь, уже имеют дома запасы алкогольных напитков. Большинство уже сейчас запасается алкоголем заранее, поскольку ночью он недоступен".

Он также привел данные опроса латвийцев о том, как изменятся привычки населения, если время торговли алкоголем будет ограничено. Согласно этим данным, большинство опрошенных ответило, что для них ничего не поменяется, 18% ответили, что увеличат запасы у себя дома и всего 4% собираются употреблять меньше спиртных напитков, если ограничения будут введены.

"Скорее всего, ничего не изменится, но люди будут больше покупать в запас, чтобы создавать резервы. Меня заботит то, что люди, зависимые от алкоголя, скорее всего, станут покупать больше и им он будет легче доступен", - предполагает Витолс.

Он подчеркивает: если торговля алкоголем будет ограничена еще больше, это приведет к тому, что люди начнут изготавливать алкогольные напитки дома.

Эксперт считает, что Минздрав не принимает во внимание реальные данные, а делает все, что велит Всемирная организация здравоохранения.

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