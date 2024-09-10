Таким образом, за семь месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах составил 23,257 млрд евро, что на 6,1% или на 1,518 млрд евро меньше, чем за тот же период 2023 года.

В июле Латвия экспортировала товаров на 1,462 млрд евро, что на 4,9% или 68,2 млн евро больше, чем в июне, и на 6,5% или 89,9 млн евро больше, чем в июле 2023 года. Импортировано было товаров на сумму 1,97 млрд евро, что на 11,7% или на 206,9 млн евро больше, чем месяцем ранее, и на 9,3% или на 167,2 млн евро больше, чем в июле 2023 года.

Баланс внешней торговли в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года ухудшился, а экспорт в общем объеме внешней торговли. сократился с 43,2% до 42,6%.

В июле 2024 года Латвия больше всего экспортировала древесины, изделий из нее и древесного угля - на сумму 232,894 млн евро (15,9% общего объема экспорта), что на 1,8% меньше, чем в июне, но на 14,4% больше, чем в июле 2023 года. Электроприборов и электрооборудования было экспортировано на 145,014 млн евро (9,9%), что на 3,5% больше, чем месяцем ранее, и на 1,2% больше, чем годом ранее, а минерального топлива, нефти и продуктов нефтепереработки - на 91,124 млн евро (6,2%), что на 17,4% больше, чем месяцем ранее, и на 56,8% больше, чем годом ранее.

Увеличение экспорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года произошло в основном за счет роста экспорта торфа и электроэнергии на 6,4 млн евро по каждой позиции.

В импорте в июле преобладали минеральное топливо, нефть и продукты нефтепереработки - 226,141 млн евро (11,5% общего объема импорта), что на 6,7% больше, чем в июне, и на 8,4% больше, чем годом ранее. Далее следовали электроприборы и электрооборудование - 188,751 млн евро (9,6%), что на 11,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,5% больше по сравнению с июлем 2023 года. Импорт наземных транспортных средств и запчастей составил 158,494 млн евро (8%), что на 12,2% больше, чем месяцем ранее, и на 14,9% больше, чем в июле прошлого года.

В июле 2024 года доля стран Европейского союза в общей стоимости экспорта увеличилась на 3,1 процентного пункта по сравнению с июлем 2023 года и составила 69,9%, а доля в общей стоимости импорта снизилась на 4,1 процентного пункта до 79,6%. В то же время доля стран СНГ в экспорте снизилась на 0,9 процентного пункта до 8,5%, а в импорте - на 1 процентный пункт до 2,1%.

В июле основными партнерами Латвии по экспорту были Литва (19,2% общего объема экспорта), Эстония (12,1%), Германия (6,8%) и Россия (6%), а по импорту - Литва (22,7%), Германия (11,2%), Польша (10,7%) и Эстония (8,2%).

В июле этого года внешнеторговый баланс Латвии был положительным со 119 странами, при этом стоимость экспорта превышала стоимость импорта. С 47 странами внешнеторговый баланс был отрицательным.