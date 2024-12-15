Синоптики предупреждают об осадках, ветре и гололеде; к понедельнику похолодает

Воскресенье будет преимущественно облачным, на большей части территори ожидаются осадки - как дождь, так и снег, в некоторых местах на востоке - ледяной дождь и гололедица. Отдельные участки дорог будут скользкими, во время осадков ухудшится видимость, поэтому все участники движения должны соблюдать осторожность. Будет дуть западный и северо-западный ветер, от умеренного до умеренно сильного, на западе и в центре страны порывы достигнут 15-19 м/с, на побережье - 20-21 м/с. Температура воздуха - от 0 до +4 градусов.

В столице в воскресенье ожидается пасмурная погода, время от времени - осадки. Западный и северо-западный ветер достигнет при порывах скорости 15-17 м/с, а в середине дня - даже 20 м/с. Воздух прогреется до +1-3 градусов.

В ночь на понедельник небо закроет густой облачный покров, с запада территорию страны пересечет новая зона осадков, которая принесет и дождь, и снег, местами возможен ледяной дождь и гололедица. На востоке Латвии снежный покров станет толще еще на несколько сантиметров. Станут скользкими дороги и тротуары, во время осадков ухудшится видимость. Западный и юго-западный ветер по всей стране усилится, местами на побережье порывы достигнут 25 м/с. Такой ветер уже может вызвать небольшие разрушения. Похолодает до 0...-3 градусов, на Курземском побережье - до 0...+3 градусов.

В столице следующая неделя тоже начнется не в слишком приятных погодных условиях: начиная с середины ночи, ожидаются осадки, будет дуть юго-западный и западный ветер порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник в Риге дороги и тротуары тоже будут скользкими, порывистый ветер может вызвать небольшие разрушения. Похолодает до 0 градусов.