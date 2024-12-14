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«Не хочу такие ЕС и Латвию. Хватит»: известие о том, какой контент ограничит YouTube, вызвало бурю

Neatkarīgā Rīta Avīze 14 декабря, 2024 17:32

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В последние годы все чаще говорится об инклюзивном обществе и все меньше - о здоровом, хорошо тренированном теле, пишет Tautaruna.nra.lv.

Трудно понять цели тех, кто формирует такую политику, но это не только фантазии отдельных индивидов, а факты, которые отражаются на различных социальных платформах и в политике их деятельности.

Своими наблюдениями поделился в соцсети "Х" психотерапевт Нил Сакс-Константинов, сославшийся на публикацию "Евроньюс":

"Подросткам ограничат доступ к таким видео, где рекламируется фитнес или делается упор на физически развитое тело. Видео, где акцентируются различные патологии личности, пока - без ограничений".

Комментаторы тоже заметили такую тенденцию:

- П...дец. Мне как доктору уже годами кажутся нездоровыми культивируемые ИТ-компаниями вялые "иллюстративные" рисунки. Все в очках, без глаз и с 20 кг лишнего веса...

- Да, именно это нам и нужно - либо дохлые и тощие, либо жирные пельмени! Только не спорт, только не фитнес! А тем временем на "Макдак" и сахарные напитки - никаких ограничений.

- Именно об этом подумалось: видео фитнеса, видите ли, могут развивать "нездоровое восприятие тела", а ролики груминга всяких трансактивистов на "Ютубе" и в "ТикТоке" - это совершенно нормально, потому что они, похоже, не вредят психическому здоровью подростков и принятию своего тела.

- Тогда и древнегреческие скульптуры могут помешать.

- Триумфальное шествие красных дегенератов. Мне как человеку из того поколения, которое в детстве обожало Шварца, Ван Дамма и Сталлоне, трудно принять это новое уродство.

- Небось элита ссыт, что молодые, физически сильные и здоровые мужчины выкинут старых ублюдков и изменников родине с их "тепленьких местечек" и наконец внедрят в Европе порядок, которого та не видела после Второй мировой войны. Уродливые коммунисты снова хотят регулировать, как жить всем остальным.

- Ну, большинство этих "фитнес"-каналов рекламируют и "скармливают" молодежи нездоровое понимание физически здорового образа жизни, так как большинство этих каналов созданы для торговли всякими "БАДами" и стероидами/анаболиками... По-моему, надо больше работать над просвещением родителей о том, как использовать интернет с толком. И, да, запреты никогда в самом деле не были лучшим вариантом.

- Идиократия в действии.

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