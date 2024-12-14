В воскресенье нас ждет сырость и серость, а в Видземе — сильный снегопад

Днем небо по-прежнему будет облачным, на большей части территории страны ожидаются осадки. Отдельные участки дорог будут скользкими, в снегопад видимость ухудшится. Ветер сменится на западный и северо-западный, умеренный до умеренно сильного, в западных и центральных районах порывы усилятся до 15-19 м/с, на морском побережье - до 20-21 м/с. Максимальная температура воздуха - от 0 до +4 градусов.

В Видземе гололед ночью сменится снегом, о чем агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Сегодня вечером местами в Видземе ожидается гололедица, на дорогах и поверхностях различных предметов образуется обледенение, а в ночь на воскресенье в Видземе ожидается снегопад с увеличением снежного покрова до 5 см.

ГПСС предупреждает, что снегопад будет сильным и может препятствовать движению транспорта и пешеходов. Видимость во время снегопада и метели ухудшится. Выпавший мокрый снег в отдельных районах может привести к поломкам деревьев и повреждению линий электропередачи. В отдельных районах может быть нарушена любая деятельность вне помещения.

В Риге в воскресенье ожидается пасмурная погода, время от времени - осадки. Будет дуть умеренно сильный западный и северо-западный ветер, порывы - до 15-19 м/с. Температура воздуха - в пределах от +1 до +3 градусов.