Вэнс: Россия требует слишком много уступок

2 мая Вэнс сказал, что война в Украине в обозримом будущем не закончится.

«Возьмем первое мирное предложение, которое россияне положили на стол. Наша реакция на него была: вы просите слишком много. Но так переговоры и развиваются. И я не скажу, что я уж настолько пессимистичен в этом вопросе. Я не скажу, что россиянам неинтересно привести все это к разрешению», — цитирует Reuters выступление Вэнса в среду на мероприятии в Вашингтоне под эгидой Мюнхенской конференции по безопасности.

«Но что я могу сказать, — продолжил вице-президент. — это что россияне просят выполнить определенный набор требований, [сделать] определенный набор уступок, чтобы закончить конфликт. Мы думаем, что они просят слишком много».

Он добавил, что в этом процессе много значит и позиция Украины.

Для урегулирования потребуются и прямые переговоры между Москвой и Киевом, сказал Вэнс.

«Мы думаем, что для нас, вероятно, невозможно урегулировать это целиком путем посредничества, без по крайней мере каких-то прямых переговоров между двумя сторонами. И вот на этом мы и фокусируемся», — цитирует Вэнса AFP.