Сами заявители назвали вмешательство министра грубым политическим давлением и намерены продолжать судебную борьбу. Дело в итоге может дойти как до Конституционного суда Словакии, так и до Суда ЕС. Именно здесь возникает главный вопрос: что имеет преимущественную силу — словацкая Конституция или обязательства страны как члена Евросоюза и решения европейского суда?

Ситуацию дополнительно обострила Европейская комиссия. После отказа зарегистрировать брак она напомнила, что решения Суда ЕС имеют приоритет перед национальным законодательством и должны исполняться государствами-членами в полном объеме. Более того, Еврокомиссия заявила, что готова использовать «все имеющиеся в ее распоряжении инструменты».

Автор текста видит в последней формулировке довольно прозрачный намек на возможность финансового давления. Отсюда и финальная дилемма статьи: если Конституция Словакии говорит одно, а институты ЕС требуют другого, кто в конечном счете решит спор — словацкий Конституционный суд, судьи в Люксембурге или еврофонды? «Обычно это весьма эффективное оружие, но одновременно и наиболее жесткий способ шантажа», — заключает автор.