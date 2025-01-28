В среду ожидается новый рекорд тепла для января: столбик термометра поднимется до +9

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, которая до сих пор была зарегистрирована в стране 29 января, составила +8 градусов в 1992 году в Мерсрагсе.

Ночью будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер и температура воздуха не опустится ниже +1...+6 градусов.

Днем ожидается умеренный южный ветер, на побережье с порывами до 16 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки временами будут идти дожди, умеренный юго-восточный ветер сменится южным. Температура воздуха ночью будет колебаться у отметки +5 градусов, днем поднимется до +8...+9 градусов. В столице тоже может быть побит рекорд тепла как для 29 января, так и третьей декады месяца.