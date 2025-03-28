В четверг в ДТП пострадали 13 человек

"Очередные новости от airBaltic почему-то прошли незамеченными. «Письмо попало в спам», почему нам не сказали, что срезали 5% рейсов» - правительство скандалило на всю деревню. И тут в начале марта компания опубликовала отчёт за 2024 год с убытками 118,803 миллионов евро, если не ошибаюсь, рекордные убытки, не считая ковидных. А правительство и пресса – ни слова", - пишет в Фейсбуке бизнесмен Евгений Гомберг.