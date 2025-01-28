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США приостановили финансирование поддержки украинских беженцев в Латвии: запланированные мероприятия отменены

Редакция PRESS 28 января, 2025 18:07

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LETA

Запланированное в Риге мероприятие по проекту интеграции украинских беженцев отменено из-за приостановки финансируемых США программ поддержки, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Сегодня было запланировано заключительное мероприятие проекта "Создание и реализация программы интеграции через обучение латышскому языку и курсы общественной интеграции для зарегистрированных в Рижском самоуправлении жителей Украины".

В самоуправлении пояснили, что мероприятие отменено, так как получено уведомление от посольства США в Латвии о том, что на срок до 90 дней или до дальнейшего пересмотра приостановлены финансируемые США программы, в которые входит и проект интеграции украинских беженцев в Риге.

В рамках проекта предлагались различные мероприятия, в том числе курсы латышского языка с углубленным обучением через музыку и культуру, обучение на темы социальной интеграции и менторская программа "Беженец - беженцу".

Главной целевой аудиторией проекта были зарегистрированные в Риге украинские беженцы. Всего в мероприятиях проекта участвовало более 250 беженцев, латышскому языку обучались 124 человека, а в программе "Беженец - беженцу" работает 20 обученных украинских менторов.

Проект реализован при финансовой поддержке посольства США на сумму 184 543 евро. Общая стоимость проекта составляет 226 642 евро.

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