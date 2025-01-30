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Силиня озвучила приоритеты внешней политики Латвии

Редакция PRESS 30 января, 2025 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Цели внешней политики Латвии остаются неизменными, а приоритеты ясны - это безопасность, экономика и жители страны, заявила премьер-министр Эвика Силиня на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.

Она отметила, что прочные трансатлантические связи, единый и конкурентоспособный Европейский союз, а также более тесное региональное сотрудничество со странами Балтии и Северной Европы - важнейшие внешнеполитические задачи, способствующие безопасности и благополучию Латвии.

Премьер-министр подчеркнула, что в рамках тесного трансатлантического сотрудничества Латвия поддерживает лидерство США в мире, которые "остаются нашим стратегическим партнером и союзником".

Важно также развивать экономическое сотрудничество с США, привлекая инвестиции и поддерживая латвийских экспортеров, добавила премьер.

Она напомнила, что Россия продолжает представлять серьезную и долгосрочную угрозу для региона Балтийского моря, Европы и всего мира.

"Появился новый железный занавес с Россией и Беларусью, где правят авторитарные и репрессивные режимы. Мы продолжаем жесткую политику санкций и повышения тарифов и поддерживаем использование замороженных российских средств для нужд Украины", - сказала премьер-министр.

Силиня отметила, что вклад Латвии в укрепление обороны в этом году составляет 3,45% от внутреннего валового продукта.

"Наше послание агрессору однозначно: не приходите, потому что вместе с нашими союзниками по НАТО мы будем защищать нашу страну с первого сантиметра", - подчеркнула премьер.

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