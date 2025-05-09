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Сейм поддержал запрет для граждан РФ и Белоруссии на трудоустройство: где и кем?

© LETA 9 мая, 2025 10:43

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Депутаты Сейма в четверг поддержали во втором чтении поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие запрет для граждан России и Белоруссии на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые играют значительную роль в реализации важных общественных функций, а также в обеспечении охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

Поправки предусматривают, что граждане России и Белоруссии не смогут быть трудоустроены или оказывать услугу в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуги включает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Граждане России или Белоруссии смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или критической инфраструктуре европейского значения в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа госбезопасности.

Кроме того, поправки предусматривают, что Россия или Белоруссия, ее граждане или зарегистрированные в России или Беларуси юридические лица впредь не смогут становиться владельцем, руководителем или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры, а также подданным России или Белоруссии будет запрещено занимать должности в структурах критической инфраструктуры и управления особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции и что запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, подрывающим или угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств.
 

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