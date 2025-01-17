Считать не умеете? Силиня вызвала на ковер представителей VID и VSAA

Esmu uzaicinājusi @vid_gov un @VSAA_LV vadību pirmdien uz sarunu, lai saņemtu skaidrojumu par kļūdām pensiju aprēķinos. Valsts iestādēm jāstrādā iedzīvotāju labā. Sagaidu skaidru redzējumu kā tiks uzlabots iestāžu darbs un sadarbība, lai šādas birokrātiskas kļūdas neatkārtotos. — Evika Siliņa (@EvikaSilina) January 17, 2025

Она отметила, что государственные учреждения должны работать на благо людей, поэтому ожидает четкого видения того, как будет улучшена работа и сотрудничество учреждений, чтобы подобные бюрократические ошибки не повторялись.

Встреча назначена на понедельник, 20 января.

Как сообщалось, число пенсионеров, получивших неправильную пенсию, достигло 907 человек. Ошибка произошла из-за того, что СГД не передала в ГАСС налоговые книжки пенсионеров. Для того чтобы к пенсии неработающего пенсионера автоматически применялся полный необлагаемый минимум в размере 1 000 евро, в налоговой книжке в системе электронного декларирования (EDS) в качестве основного места получения дохода должно быть указано ГАСС, и это в основном происходит по умолчанию.

Однако если налоговая книжка в системе EDS не подана в ГАСС, необлагаемый минимум в 1 000 евро не будет применяться к пенсии автоматически, что может повлиять на размер выплачиваемой пенсии.

К пенсиям, выплаченным таким пенсионерам в январе, применялся прежний необлагаемый минимум 500 евро, а не 1 000 евро, как это предусмотрено изменениями в законодательстве. Это означает, что с пенсий, превышающих 500 евро, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.