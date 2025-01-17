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Считать не умеете? Силиня вызвала на ковер представителей VID и VSAA

Редакция PRESS 17 января, 2025 12:17

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LETA

Премьер-министр Эвика Силиня вызвала на беседу руководство Службы государственных доходов (VID, СГД) и Государственного агентства социального страхования (VSAA, ГАСС), чтобы получить объяснения по поводу неправильно начисленных пенсий некоторым пенсионерам в январе этого года, написала Силиня в Твиттере/X.

Она отметила, что государственные учреждения должны работать на благо людей, поэтому ожидает четкого видения того, как будет улучшена работа и сотрудничество учреждений, чтобы подобные бюрократические ошибки не повторялись.

Встреча назначена на понедельник, 20 января.

Как сообщалось, число пенсионеров, получивших неправильную пенсию, достигло 907 человек. Ошибка произошла из-за того, что СГД не передала в ГАСС налоговые книжки пенсионеров. Для того чтобы к пенсии неработающего пенсионера автоматически применялся полный необлагаемый минимум в размере 1 000 евро, в налоговой книжке в системе электронного декларирования (EDS) в качестве основного места получения дохода должно быть указано ГАСС, и это в основном происходит по умолчанию.

Однако если налоговая книжка в системе EDS не подана в ГАСС, необлагаемый минимум в 1 000 евро не будет применяться к пенсии автоматически, что может повлиять на размер выплачиваемой пенсии.

К пенсиям, выплаченным таким пенсионерам в январе, применялся прежний необлагаемый минимум 500 евро, а не 1 000 евро, как это предусмотрено изменениями в законодательстве. Это означает, что с пенсий, превышающих 500 евро, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.

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