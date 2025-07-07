Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Руководству школы зарплаты подняли, а критики получили повестки из полиции: СМИ (1)

© LETA 7 июля, 2025 10:50

Новости Латвии 1 комментариев

Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год. В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ.

Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по факту клеветы, и несколько человек, обращавших внимание общественности на большие зарплаты руководства школы, получили повестки из полиции.

Среди школ для детей с особыми потребностями именно в Кокнесской основной школе-центре развития руководство в 2023 году получило самое щедрое вознаграждение в Латвии - почти 48 000 евро. Теперь, когда доступны обновленные данные о доходах должностных лиц, видно, что в прошлом году зарплата руководства школы выросла еще больше - годовая зарплата заместителя директора уже превысила 50 000 евро.

Известно, что и в этом году самоуправление сохранило такую же оплату труда руководства школы. Как пояснил исполнительный директор Айзкраукльской краевой думы Улдис Риекстиньш, система оценки работы директоров школ, в том числе их зарплат, была разработана в прошлом году.

В самоуправлении обещают, что в этом году ситуация изменится, так как разрабатывается новая система оценки работы директоров. Тем временем на несоразмерность зарплат и обязанность самоуправления давно исправить эту ситуацию указывает и председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванагa.

"Многие в отрасли заслужили большие зарплаты, но в данном случае при таком количестве учащихся и суммах это, возможно, выглядит нечестно", - отмечает Ванага.

В настоящее время в Кокнесской основной школе-центре развития зарегистрировано более 100 детей, однако, с учетом их особых потребностей, фактически школу посещает меньше детей. На тот факт, что при таком небольшом числе учащихся руководству школы удается получать зарплаты значительно выше, чем в аналогичных школах с количеством детей в два раза больше, обратила внимание аудитор Айзкраукльского краевого самоуправления Вита Ужуле, указав на возможные незаконные действия.

Латвийскому телевидению стало известно, что директор школы Анита Щербинска обратилась в Государственную полицию, которая начала уголовный процесс о клевете. Директор сейчас находится в отпуске, а ее заместитель отказалась от комментариев.

Повестки в полицию получили как минимум три человека, которые обращали внимание на возможные нарушения в школе - депутат оппозиции, аудитор и бывшая сотрудница школы, которая еще во время работы в учреждении подняла тревогу, считая такую ситуацию недопустимой, и обратилась сначала в самоуправление, а позже - в СМИ.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:45 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Ученые ищут золотистый боровик — просят помощи грибников
Bitnews.lv 13 часов назад
Денежный дождь прошёл в США
Sfera.lv 13 часов назад
Европа: ответ на тарифный удар Трампа
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (1)

Мир 21:34

Мир 1 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (1)

Важно 21:26

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (1)

Важно 21:21

Важно 1 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (1)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 1 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (1)

Важно 20:21

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (1)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 1 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать