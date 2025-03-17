Россия требует «железобетонных гарантий» невступления Украины в НАТО

«Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, — сказал дипломат. — Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. Собственно, именно это положение и было зафиксировано в проектах указанных соглашений».

Президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой президента Владимира Путина в отношении 30-дневного предложения о прекращении огня. Он сообщил журналистам, что собирается поговорить с Путиным во вторник.

Грушко заявил, что любой долгосрочный мирный договор по Украине должен соответствовать требованиям Москвы, пересказывает позицию дипломата Reuters.

Замглавы МИД России также выступил против размещения в Украине миротворцев из стран НАТО. «Миротворчество и НАТО — вообще несовместимые вещи», — сказал он. По словам Грушко, «реальная история альянса состоит из военных операций».

Великобритания и Франция заявили, что готовы направить миротворческие силы для мониторинга прекращения огня в Украине.

«Нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве. В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», — заявил Грушко.

«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье заявил, что размещение миротворческих войск в Украине — вопрос, который должен решать Киев, а не Москва.