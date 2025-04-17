Российские оппозиционеры опознали одного из работников посольства России как сотрудника ФСБ: СМИ

Согласно опубликованной информации, Дмитрий Сергеевич Кургуз работает в ФСБ с 2017 года, а в Вильнюс прибыл в 2023 году.

LRT указывает, что не может провести независимую проверку этих данных, однако международные организации журналистских расследований считают RuPEP надежным источником.

По данным портала, Кургуз был замечен 13 апреля в Вильнюсе, когда участвовал в конфликте с белорусским блогером Андреем Пауком. Последний прибыл к посольству России в Вильнюсе, чтобы выразить протест против ракетных ударов по Сумам на севере Украины.