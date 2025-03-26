Рижское самоуправление выделило 7500 евро семье тройняшек

Пособие будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.
Ранее Рижское самоуправление выделяло семьям в связи с рождением тройни меньшую сумму - 4 500 евро.
Мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что предложил увеличить сумму, выплачиваемую семьям тройняшек, учитывая, что она не повышалась уже много лет и за это время произошел большой скачок инфляции.
Планируется разработать правила, которые точно определят суммы, выплачиваемые при рождении нескольких детей.
Уже сообщалось, что 21 марта в Рижском родильном доме родилась тройня.
Министерство благосостояния выплатит семье единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро.