Рижское самоуправление выделило 7500 евро семье тройняшек

Пособие будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.

Ранее Рижское самоуправление выделяло семьям в связи с рождением тройни меньшую сумму - 4 500 евро.

Мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что предложил увеличить сумму, выплачиваемую семьям тройняшек, учитывая, что она не повышалась уже много лет и за это время произошел большой скачок инфляции.

Планируется разработать правила, которые точно определят суммы, выплачиваемые при рождении нескольких детей.

Уже сообщалось, что 21 марта в Рижском родильном доме родилась тройня.

Министерство благосостояния выплатит семье единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро.