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Рига сокращает очередь на жилье: за пять лет она уменьшилась вдвое

© LETA 26 февраля, 2025 18:50

Новости Латвии 0 комментариев

За пять лет очередь на жилье, предоставляемое Рижским самоуправлением, сократилась вдвое, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В 2020 году в очереди стояли 3186 домохозяйств, а в начале 2025 года — 1656 домохозяйств.

Жилой фонд Рижского самоуправление состоит примерно из 11 000 квартир, которые используются для оказания помощи в жилищной сфере. Из них примерно 1700 — социальные квартиры, остальные — муниципальное жилье.

В этом году планируется начать программу крупнейших за последние годы инвестиций в развитие жилищного фонда, — сказал  глава комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Виестурс Зепс.

В ходе реализации проекта будут отремонтированы 196 принадлежащих самоуправлению квартир и восстановлены три здания, что позволит обеспечить жильем не менее 155 домохозяйств. Таким образом, очередь сократится еще на 20%.

В 2021 году в Риге было сдано в аренду 307 муниципальных или социальных квартир, в прошлом году — 405 квартир, а в этом году к середине февраля в новое жилье заселились уже 65 семей.

 Рижское самоуправление планирует значительно повысить доступность жилья для малообеспеченных жителей, построив новые социальные квартиры и отремонтировав существующие. Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления подписал договоры с Центральным агентством финансов и договоров о реализации двух проектов, чтобы получить финансирование из фондов Европейского союза в размере более 10 млн евро на создание 351 квартиры.

Уже весной планируется начать программу восстановления квартир, а летом — восстановление трех жилых зданий на ул. Лиелупес, 1, к-10, ул. Доломита, 1 и ул. Прушу, 25 А. Проект планируется реализовать до конца 2027 года.

Всего на перестройку домов и ремонт квартир предусмотрено 24 млн евро, из них в этом году — 6 млн евро.

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