В Венте на участке от литовского населенного пункта Лецкава до Кулдиги уровень воды за сутки поднялся на 44–55 сантиметров.

В Даугаве на участке от белорусского Верхнедвинска до Екабпилса уровень воды повысился на 6–18 сантиметров, тогда как в нижнем течении Даугавы снизился на 23–24 сантиметра.