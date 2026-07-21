В других реках Курземе подъем воды был менее значительным. Так, в реке Дурбе уровень воды вырос на 86 сантиметров.
В Венте на участке от литовского населенного пункта Лецкава до Кулдиги уровень воды за сутки поднялся на 44–55 сантиметров.
В Даугаве на участке от белорусского Верхнедвинска до Екабпилса уровень воды повысился на 6–18 сантиметров, тогда как в нижнем течении Даугавы снизился на 23–24 сантиметра.
В реках бассейна Даугавы уровень воды в основном колебался в пределах четырех сантиметров, а в Оше поднялся на восемь сантиметров.
В Гауе на участке от Велены до Сигулды уровень воды изменялся незначительно, а в нижнем течении у Царникавы снизился на 20 сантиметров за сутки.
В реках бассейна Гауи уровень воды в основном повысился на 5–13 сантиметров, однако в Тирзе у Леясциемса снизился на 30 сантиметров.
В реках бассейна Салацы уровень воды преимущественно колебался, а в Руе у Вилнишей вырос на восемь сантиметров за сутки.
В Лиелупе у Межотне уровень воды поднялся на пять сантиметров, тогда как на участке от Стальгене до Слоки снизился на 20–26 сантиметров. В реках бассейна Лиелупе уровень воды в основном повысился на 4–10 сантиметров. Более заметный рост наблюдался в Свете и Берзе, где уровень воды за сутки увеличился на 21–29 сантиметров.
По прогнозам синоптиков, сегодня на большей части территории Латвии временами ожидаются дожди, а в западных районах они будут продолжительными. Местами возможны сильные ливни.
В связи с этим уровень воды в реках продолжит повышаться, причем наиболее интенсивный рост сохранится в реках западной части страны. Локальные сильные осадки могут вызвать более быстрый подъем воды, что местами приведет к затоплению пойм и низин.
Сильные дожди прошли также в Литве, в верховьях трансграничных рек, поэтому в Барте, Венте и других реках, пересекающих государственную границу, подъем уровня воды продолжится.
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