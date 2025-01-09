Пьяная, без прав и с маленькой девочкой в машине: задержана женщина-водитель

7 января около 18:00 Госполиция зафиксировала в Капседе Южно-Курземского края автомобиль Audi, которым управляла женщина в состоянии алкогольного опьянения.

В результате проверки выяснилось, что женщина находилась под воздействием 2,96 промилле и села за руль, не имея водительских прав. Кроме того, женщина перевозила малолетнюю девочку, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Против женщины начат уголовный процесс за управление транспортным средством, находясь под воздействием алкогольных напитков и без прав, и два процесса об административных правонарушениях — за надзор за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое ограничивало способности обеспечить безопасность и защиту малолетнего ребенка от возможных угроз жизни и здоровью ребенка, и за провоз пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности.