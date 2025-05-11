Прямые трансляции с чемпионата мира по хоккею в Риге можно будет смотреть на больших экранах

Средства, о которых говорится выше, будут потрачены на обустройство площади, обеспечение сигнала вещания, техническое оснащение, уборку, охрану, туалеты и оформление.
Домскую площадь благоустроят - разместят скамейки и установят большой экран.
Квартал ВЭФ в сотрудничестве с Латвийской хоккейной федерацией превратится в хоккейную фанзону, о чем информируют представители квартала.
Эпицентром весенних хоккейных событий станут ВЭФ-дача и ВЭФ-променад. Будет открыта зона для гурманов, создана зона для мероприятий, где любой желающий сможет изготовить атрибутику для болельщиков, попытаться создать дизайн новой хоккейной формы, поиграть, отдохнуть на пуфиках. Прямые трансляции матчей в квартале ВЭФ можно будет смотреть на трех больших экранах и нескольких дополнительных экранах поменьше на всей территории квартала.