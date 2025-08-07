Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Презентации — для партнёров, решения — за закрытыми дверями: политики режут госбюджет

Несмотря на публичные заявления о «прозрачности» процесса, пересмотр госбюджета Латвии проходит и за кулисами — без участия социальных и кооперативных партнёров, показало расследование передачи "Kas notiek Latvijā?".

Официально министерство финансов (минфин) сформировало рабочую группу под руководством парламентского секретаря Яниса Упениека, в которую вошли чиновники и представители партнёров. Однако параллельно проходят встречи в чисто политическом формате, где обсуждаются конкретные алгоритмы сокращения расходов — без участия партнёров.

В мае правительство постановило, что министерствам необходимо сократить расходы на 8,6%, чтобы сэкономить 150 миллионов евро в бюджете следующего года. Этот процесс активно демонстрировался в социальных сетях министерства и министра финансов Арвилса Ашераденса: фотографии с совещаний, серьёзные лица, презентации и распечатки.

Однако в июне в Инстаграмме министерства финанс появилось фото с коалиционными политиками, якобы обсуждающими пересмотр бюджета — без партнёров. Впоследствии изображение было удалено. Программа «KNL?» выяснила, что участники официальной рабочей группы с минфином не были в курсе о проведении этих встреч.

Ашераденс издал распоряжение о создании рабочей группы 16 апреля. Однако, по имеющейся информации, уже с середины мая о принципах и направлениях сокращений расходов ведутся параллельные обсуждения на политическом уровне — с участием представителей НЕ, СЗК и «Прогрессивных». Замгоссекретаря минфина Йоланта Плуме отметила, что «в отличие от предыдущих лет, в этот раз обсуждение подняли на более высокий политический уровень».

Согласно официальной версии от министерства финансов, 150 миллионов евро, которые удастся высвободить за счёт сокращений, пойдут на новые приоритеты. В то же время дополнительные 254 миллиона евро, необходимые для увеличения оборонного бюджета до 5% ВВП, планируется покрыть за счёт роста дефицита — воспользовавшись так называемой "условием исключения для обороны". Это отличается от ранее заявленной установки, согласно которой все сэкономленные средства должны были идти в первую очередь на оборону.

По данным «KNL?», именно на политических встречах ещё до публичного заявления премьер-министра обсуждались предложения отказаться от денежных премий и снизить бонусы на 10%. Более того, партнёры по коалиции от СЗК и «Прогрессивных» предложили гораздо более радикальные меры по ограничению надбавок и премий — до 30% и даже 50%, включая муниципальные учреждения.

По данным минфина, в 2024 году из бюджета на бонусы, премии и денежные вознаграждения было потрачено более 191 миллиона евро.

Среди других предложений: отказ от медицинской страховки для чиновников в министерствах и госучреждениях, сокращение инвестиционного бюджета Latvijas Valsts Meži, ограничение оплаты сверхурочной работы, пересмотр поддержки потребителей электроэнергии, отказ от ремонта зданий Сейма и сокращение административных расходов парламента, а также сокращение государственного финансирования для политических партий.

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваевс уточнил, что страхование можно сохранить для тех, у кого невысокая зарплата, а для остальных отменить. Сокращение инвестиций LVM связано с предложением увеличить поступления в бюджет за счёт большей доли дивидендов из нераспределённой прибыли.

Председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис отметил, что при пересмотре расходов их цель — не допустить снижения базовых услуг в регионах, особенно для сельского населения.

После 30 июня, когда министерства представили свои предложения по сокращениям, главной темой политических встреч стали именно бонусы, премии и денежные вознаграждения. Однако на запрос «KNL?» минфин отказался предоставить протоколы этих совещаний, сославшись на то, что «существуют только рабочие документы, которые не являются публичными».

