После теплых выходных Латвию накроет холодный циклон

До понедельника сохранится теплая погода, будет частичная облачность, существенных осадков не ожидается. При слабом ветре местами возможен туман. По ночам температура воздуха будет опускаться до -2...+4 градусов, днем ожидается +9...+14 градусов.

Холоднее будет на побережье при ветре с моря, а также местами в Видземе. В воскресенье прохладнее будет на большей территории.

Во вторник до Латвии доберется циклон. Ветер повернет с севера. В середине и во второй половине следующей недели температура воздуха в отдельные дни не поднимется выше 0...+5 градусов, ночью возможны заморозки.

Временами возможны дождь и снег. Прогноз осадков на данный момент неоднозначный, они вряд ли будут сильными.

В конце следующей недели придет антициклон с преимущественно сухой погодой, прохладными утрами и по-весеннему теплыми днями.

