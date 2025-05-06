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Польша обвинила РФ во вмешательстве в президентские выборы

Редакция PRESS 6 мая, 2025 15:38

Мир 0 комментариев

В Польше 18 мая пройдет первый тур президентских выборов. Польские власти обвиняют Москву в масштабном вмешательстве в избирательный процесс.

Польша обвинила Россию в крупном вмешательстве в президентские выборы, первый тур которых запланирован на 18 мая. "В ходе текущей президентской кампании в Польше мы столкнулись с беспрецедентной попыткой российского вмешательства в избирательный процесс", - заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский на конференции по вопросам обороны в Варшаве во вторник, 6 мая.

Как указал министр, вмешательство происходит через "распространение дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критически важную инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

По словам Гавковского, Польша, ставшая логистическим узлом для поставок помощи Украине, превратилась в основную цель российской диверсионной деятельности, кибератак и дезинформации. Правительство в Варшаве находится в состоянии повышенной боевой готовности, особенно после того, как в декабре Румыния отменила президентские выборы из-за вмешательства России, добавил он.

Министр: Количество российских кибератак удвоилось

Кшиштоф Гавковский отметил, что кибератаки были направлены на предприятия водоснабжения и канализации, теплоэлектростанции и государственные учреждения. "Количество российских кибератак в Польше более чем удвоилось по сравнению с прошлым годом. Во время каждой минуты моего выступления в Польше регистрировалось около десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", - отметил министр.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах. Посольство РФ в Варшаве не ответило на запрос о комментарии.

В марте правительство Польши заявило, что польское космическое агентство подверглось кибератаке. В 2024 году сообщалось, что целью российской кибератаки стало государственное информационное агентство. Варшава и ее союзники также утверждают, что Россия стоит за поджогами и диверсиями по всей Европе. Россия отвергает эти обвинения.

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