Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Декабря Завтра: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita

Польша намерена подать в европейский суд на Венгрию

Euronews 28 декабря, 2024 12:20

Важно 0 комментариев

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому.

Бывший министр юстиции, а ныне депутат от Консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), против которого на родине выдвинуты обвинения в коррупции, получил убежище в Венгрии 19 декабря. Окружной суд Варшавы в тот же день выдал европейский ордер на арест Романовского; решение было доведено до сведения венгерских властей.

Теперь, по словам замминистра иностранных дел Польши Анджея Шейны, если Венгрия не задержит Романовского, то предстанет перед европейским судом в соответствии с двумя договорами ЕС, позволяющими одному государству-члену привлекать к суду другое за невыполнение обязательств.

Шейна уточнил, что речь идет о статье 4-й Договора о Евросоюзе и статье 259-й Договора о функционировании Евросоюза.

Национальная прокуратура начала расследование в отношении Романовского в феврале 2024 года. Бывший министра обвиняется в 11 преступлениях, в частности, в злоупотреблении властью и халатности при управлении Фондом правосудия (созданным для оказания помощи жертвам преступности).

19 декабря глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подтвердил, что польскому политику было предоставлено убежище в Венгрии. Выступая перед журналистами, он пояснил, что решение принято, поскольку венгерские власти убеждены, что в Польше существует кризис верховенства закона.

Аналитики называют предоставление убежища скрывающемуся от правосудия лицу, против которого выписан европейский ордер на арест, "беспрецедентным".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оперативные службы призывают отмечать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Читать
Загрузка

Ночью в Риге при пожаре погибли человек и кошка

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Читать

Земессарг отправился на Южный полюс, чтобы собирать пожертвования для Украины

Важно 12:58

Важно 0 комментариев

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

Читать
Загрузка

3:2! Молодежная сборная Латвии по хоккею впервые победила Канаду на чемпионате мира (ВИДЕО)

Важно 12:45

Важно 0 комментариев

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Читать

В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

Читать

Ультиматум Фицо. Словакия грозит прекратить поставки электроэнергии Украине

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Читать