Польша намерена подать в европейский суд на Венгрию

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому.

Бывший министр юстиции, а ныне депутат от Консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), против которого на родине выдвинуты обвинения в коррупции, получил убежище в Венгрии 19 декабря. Окружной суд Варшавы в тот же день выдал европейский ордер на арест Романовского; решение было доведено до сведения венгерских властей.

Теперь, по словам замминистра иностранных дел Польши Анджея Шейны, если Венгрия не задержит Романовского, то предстанет перед европейским судом в соответствии с двумя договорами ЕС, позволяющими одному государству-члену привлекать к суду другое за невыполнение обязательств.

Шейна уточнил, что речь идет о статье 4-й Договора о Евросоюзе и статье 259-й Договора о функционировании Евросоюза.

Национальная прокуратура начала расследование в отношении Романовского в феврале 2024 года. Бывший министра обвиняется в 11 преступлениях, в частности, в злоупотреблении властью и халатности при управлении Фондом правосудия (созданным для оказания помощи жертвам преступности).

19 декабря глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подтвердил, что польскому политику было предоставлено убежище в Венгрии. Выступая перед журналистами, он пояснил, что решение принято, поскольку венгерские власти убеждены, что в Польше существует кризис верховенства закона.

Аналитики называют предоставление убежища скрывающемуся от правосудия лицу, против которого выписан европейский ордер на арест, "беспрецедентным".