Под Вентспилсом пьяная мать вышла стримить в ТикТок и зрители сдали её в полицию

Сотрудники группы реагирования Северо-Курземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции прибыли по адресу, где дверь открыла женщина в состоянии явного алкогольного опьянения - она пошатывалась, и от нее исходил характерный запах алкоголя. Полицейские осмотрели квартиру и увидели, что дети еще не спят и смотрят телевизор.

Алкотестер показал, что женщина находится под 2,50 промилле алкоголя. После этого полиция созвонилась с отцом детей, который в то время находился на работе. Получив сообщение, глава семейства вернулся домой и детей передали на его попечение.

В отношении матери начат административный процесс. За допущенное нарушение ей может грозить штраф в размере до 210 евро.

Госполиция поблагодарила бдительного пользователя социальной платформы, который оказался неравнодушным и передал важную информацию оперативным службам.