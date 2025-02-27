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Под Вентспилсом пьяная мать вышла стримить в ТикТок и зрители сдали её в полицию

Редакция PRESS 27 февраля, 2025 17:03

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Scanpix/Wavebreakmedia ltd

В ночь с 26 на 27 февраля в Государственную полицию поступил звонок от обеспокоенного жителя, который заметил в прямом эфире TikTok женщину, жительницу Вентспилсского края, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и на заднем плане было видно, как ее маленькие дети просят мать помочь им сходить в туалет, но создавалось впечатление, что женщина не в состоянии позаботиться о своих детях.

Сотрудники группы реагирования Северо-Курземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции прибыли по адресу, где дверь открыла женщина в состоянии явного алкогольного опьянения - она пошатывалась, и от нее исходил характерный запах алкоголя. Полицейские осмотрели квартиру и увидели, что дети еще не спят и смотрят телевизор.

Алкотестер показал, что женщина находится под 2,50 промилле алкоголя. После этого полиция созвонилась с отцом детей, который в то время находился на работе. Получив сообщение, глава семейства вернулся домой и детей передали на его попечение. 

В отношении матери начат административный процесс. За допущенное нарушение ей может грозить штраф в размере до 210 евро.

Госполиция поблагодарила бдительного пользователя социальной платформы, который оказался неравнодушным и передал важную информацию оперативным службам.

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