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Перераспределили: Кабмин направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны

Редакция PRESS 28 января, 2025 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

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Кабинет министров направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны (ПВО) Латвии, перераспределив средства внутри оборонного бюджета, сообщает LETA.

Правительство произвело распределение средств в объеме 200 млн евро: деньги сняты с бюджетной программы "Финансирование мероприятий укреплений государственной безопасности" на подпрограмму Министерства обороны "Поддержка Национальных вооруженных сил".

Как уже сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно вкладывать дополнительные 200 миллионов евро в укрепление возможностей противовоздушной обороны, что за пять лет составит один миллиард евро, что "увеличит оборонные возможности государства при сохранении неизменной евроатлантическую внешнюю политику и укрепит безопасность Латвии в меняющейся геополитической ситуации".
Решение о первом перераспределении правительство приняло в декабре 2023 года, а о втором — в феврале прошлого года.

30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало договор с немецкой компанией Diehl Defence о закупке системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

Договор о поставке оборудования стоимостью 600 миллионов евро предполагает закупку оборудования для эффективной работы системы IRIS-T, что обеспечит внедрение многослойной противовоздушной обороны в Латвии. Планируется, что поставка системы противовоздушной обороны средней дальности от Diehl Defence начнется в 2026 году.

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