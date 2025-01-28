Перераспределили: Кабмин направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны

Правительство произвело распределение средств в объеме 200 млн евро: деньги сняты с бюджетной программы "Финансирование мероприятий укреплений государственной безопасности" на подпрограмму Министерства обороны "Поддержка Национальных вооруженных сил".

Как уже сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно вкладывать дополнительные 200 миллионов евро в укрепление возможностей противовоздушной обороны, что за пять лет составит один миллиард евро, что "увеличит оборонные возможности государства при сохранении неизменной евроатлантическую внешнюю политику и укрепит безопасность Латвии в меняющейся геополитической ситуации".

Решение о первом перераспределении правительство приняло в декабре 2023 года, а о втором — в феврале прошлого года.

30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало договор с немецкой компанией Diehl Defence о закупке системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

Договор о поставке оборудования стоимостью 600 миллионов евро предполагает закупку оборудования для эффективной работы системы IRIS-T, что обеспечит внедрение многослойной противовоздушной обороны в Латвии. Планируется, что поставка системы противовоздушной обороны средней дальности от Diehl Defence начнется в 2026 году.