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Переплаченные налоги от государства могут получить и пенсионеры, что надо сделать?

© LETA 5 марта, 2025 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Добровольно подать годовую декларацию о доходах и получить обратно переплаченные деньги могут не только работающие, но и пенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях. С выплаченных им пенсий также удерживается подоходный налог с населения, который в течение года, возможно, был переплачен.

С 1 марта жители начали подавать в Службу государственных доходов (СГД) декларации о доходах, полученных в 2024 году. Интерес жителей в первый же день был лавиноподобным. Из-за перегрузки 1 марта вскоре после полуночи поддерживаемая СГД система электронного декларирования (СЭД) "зависла", так как каждую минуту к ней пытались подключиться примерно 6000 пользователей. К середине дня более 160 000 жителей ждали в очереди, чтобы подключиться к СЭД. Приток пользователей в первые дни марта, скорее всего, объясняется тем, что СГД возвращает населению подоходный налог с населения (ПНН) в течение трех месяцев, считая со дня подачи декларации о доходах.

Представитель СГД Эвита Тейце-Мамая пояснила, что по сравнению с минувшими годами в этом году в правилах подачи деклараций ничего не изменилось и доходы, полученные в минувшем году, обязательно должна декларировать только часть населения. В свою очередь, добровольно подать годовую декларацию о доходах может любой житель, в том числе пенсионер, с доходов которого удерживается подоходный налог с населения. При этом доходы можно задекларировать в течение последующих трех лет, например, сейчас это можно сделать и за 2023, и за 2022 год.

Как мы помним, при планировании госбюджета на 2024 год в Министерстве финансов были подготовлены поправки к закону о подоходном налоге с населения, которыми предусматривалось, что с 1 марта 2025 года декларировать доходы за предыдущий год должны будут все без исключения жители. Однако возмущение населения было настолько велико, что правительство передумало, решив не менять порядок декларирования доходов населения. При подаче декларации о годовых доходах в поддерживаемую СГД систему электронного декларирования в декларацию автоматически включаются все имеющиеся в распоряжении СГД данные и начисляются подлежащие уплате суммы.

Жителям, которые сами не умеют справляться с весьма сложной СЭД, чтобы подать декларацию о доходах в электронном виде, СГД предлагает посетить любой единый государственно-муниципальный центр обслуживания клиентов, где им помогут сотрудники центра. Помощь в подаче декларации о доходах можно получить и в восьми центрах обслуживания клиентов СГД по предварительной записи по тел. 67120005. Прибыв в центр обслуживания клиентов СГД, необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и, если человек использует интернет-банк, имя пользователя и пароль, чтобы иметь возможность подключиться к СЭД

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