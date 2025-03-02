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Пентагон останавливает все военные кибероперации против РФ

© Deutsche Welle 2 марта, 2025 08:54

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Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию вооруженных сил остановить направленное против РФ планирование. Запрет распространяется и на планирование наступательных операций, сообщает The Record.

Министр обороны США Пит Хегсет поручил киберкомандованию вооруженных сил США прекратить направленное против России планирование, включая наступательные кибероперации, сообщило в пятницу, 28 февраля, издание The Record со ссылкой на источники.

Когда именно приказ Хегсета вступает в силу, пока неясно. По словам собеседников издания, командованию сообщили, что он начнет действовать "в обозримом будущем". В настоящее время киберкомандование США проводит "оценку рисков", по результатам которой для Хегсета подготовят перечень всех подпавших под "заморозку" миссий и потенциальных угроз, которые по-прежнему исходят от России.

Хегсет отдал распоряжение начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хо, который, в свою очередь, передал его подчиненным, включая генерал-майора Раяна Херитиджа, который руководит операционной деятельностью кибервойск США. Распоряжение главы Пентагона не распространяется на Агентство национальной безопасности, которым также руководит Хо, и на его работу по радиотехнической разведке против России, отметили источники.

Операции, связанные с Украиной

По словам собеседников The Record, под запрет в числе прочего могут попасть и операции, связанные с помощью Украине. Ранее киберкомандование отправляло специалистов в Киев для усиления "цифровой обороны" Украины, а также для исследования возможностей Москвы, в том числе в разведывательных целях.

Будущее специалистов кибервойск США, штат которых составляет почти шесть тысяч человек, неясно. В кибервойсках США каждый четвертый занимается Россией, которая считается бастионом глобальной киберпреступности, и была вовлечена в многочисленные кибератаки против американских частных компаний и госструктур.

Источники The Record отметили, что приказ Хегсета был отдан около недели назад и потому никак не связан со скандальными переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые переросли в перепалку в прямом эфире и завершились выдворением украинской делегации из Белого дома.

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