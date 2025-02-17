«Остановки небезопасны»: установка новых навесов приостановлена, часть уже заменили

На данный момент построены бетонные фундаменты 47 автобусных остановок, и почти все они заасфальтированы или выложены брусчаткой. В связи с погодными условиями строительство фундаментов в настоящее время приостановлено.

Установлена 21 металлическая конструкция, при этом примерно половина конструкций застеклена. Членам комиссии было разъяснено, что производитель устранил дефекты и внес улучшения, поэтому в настоящее время устанавливаются навесные конструкции.

Между тем, на заседании комитета депутат Андрис Морозов заявил, что осмотрел установленные навесы и обнаружил, что ранее выявленные проблемы не устранены. Депутат считает, что автобусные остановки по-прежнему небезопасны. Как сообщалось, в Риге приостановлена замена навесов на остановках общественного транспорта общей стоимостью 1 млн евро.

По словам представителей самоуправления, работы были приостановлены, так как использованные в процессе замены решения вызвали опасения по поводу эксплуатационной безопасности конструкции, в связи с чем самоуправление заказало независимую строительную экспертизу.

Производитель конструкций компания "Palami" утверждает, что конструкции навесов безопасны, а приостановка работ связана с недобросовестной конкуренцией.

В Риге в ближайшие несколько лет планируется заменить большинство устаревших навесов на остановках общественного транспорта, заменив их более удобными и современными. В целом муниципалитет планирует в будущем благоустроить все остановки общественного транспорта на своей административной территории, установив в общей сложности 500 новых навесов.