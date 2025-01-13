Опять стоят и опаздывают: поезда теряют доверие пассажиров

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.
Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.