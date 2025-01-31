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«Олени всех достали»: охотники, лесовладельцы и фермеры готовят «крестовый поход»

Редакция PRESS 31 января, 2025 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Ущерб, который наносят парнокопытные латвийским лесам и полям, настолько обширен, что охотники, крестьяне, владельцы лесных угодий, лесники и государство условились принять совместный меморандум по ограничению роста популяции оленей в стране и минимизации вреда от них, сообщает Союз охотников, пишет Lsm+. Недовольны сейчас все, кого затронуло чрезмерное изобилие этих животных, но уже сделаны первые шаги, чтобы соблюсти интересы сторон.

На совещании, созванном в VAS Latvijas valsts meži, обсуждали наболевшую ситуацию. Терпение заинтересованных сторон на исходе — нужно принимать меры, ведь, по сведениям Latvijas valsts meži, за последние 10 лет популяция благородного оленя в Латвии заметно выросла, и животные опустошают леса, особенно делянки молодого леса.

По данным Государственной лесной службы, в охотничьем сезоне 2024/25 года поголовье оленей составляет около 68 тысяч особей, хоть и немного сократилось в последние две зимы.

Вот уже более 20 лет лимит отстрела этих животных не выполняется. В прошлом году разрешено было добыть 32 324 оленя, охотники добыли 24 949 голов (77% квоты).

Вольготнее всего олени чувствуют себя в Курземе, там их число разрослось до небывалых величин, а для фермерских и лесных хозяйств это — убытки в тысячи евро, плюс головная боль охотникам.

Заботясь о сохранности и восстановлении лесов, Минземледелия поручило владельцам угодий вместе с охотниками изыскать возможные решения для сокращения числа оленей.

В последние месяцы дискуссии по этому поводу между Latvijas valsts meži и клубами охотников зачастую переходили в споры и обмен резкостями. Но на совещании 29 января найдено временное решение: нужно принять меморандум о сотрудничестве, рассказал исполнительный директор Latvijas valsts meži по лесоводству Мартиньш Гутманис. В документе будут намечены шаги по достижению целей, по снижению ущерба именно в тех местах, где ситуация хуже всего. Уже есть конкретные предложения.

Ситуацией недовольны все, кого она коснулась, добавил председатель правления Крестьянского сейма Юрис Лаздиньш, но нельзя просто «разойтись каждому в свою сторону и ничего не делать».

Одна из горячих тем — упреки от Latvijas valsts meži в адрес охотников, что те не выполняют свои обязанности. С 1 января договоры аренды земель (подразумевающие право охотиться) с клубами охотников предприятие заключает не на 30 лет, как прежде, а только на пять. В конце прошлого года истек срок действия 6% всех прежних договоров, еще три прекратят действовать в 2025-м, остальные 879 — в силе до обозначенных в них сроков.

В пятилетних договорах есть пункт о том, что возможно их перезаключение на следующий период — если арендаторы выполнили свои обязательства — по защите лесных насаждений и объектов инфраструктуры от вреда, наносимого животными, по содержанию прикормочных площадок и т.д..

По словам Мартиньша Гутманиса, этот пункт необходим, хотя и был принят Latvijas valsts meži без обсуждений с охотничьими организациями, поскольку на сильно пострадавших угодьях охотники свои обязательства неоднократно не выполняли.

Охотники, со своей стороны, желали бы видеть более разумно организованное охотничье хозяйство и лучшую инфраструктуру — засадные вышки, дороги и прочее. Они поделились идеями, что можно улучшить.

Новый председатель правления Союза охотников Юрис Бушкевич призвал позаботиться об активных мерах в регионах, где популяция благородного оленя достигла критических размеров. Он напомнил, что охотников и так становится меньше по демографическим причинам, и нежелательно, чтобы их становилось еще меньше из-за бюрократии. Новые более краткосрочные договоры с Latvijas valsts meži, по оценке Бушкевича, делу привлечения молодых охотников не помогут. Нужно подумать, как поспособствовать охоте в тех местах, где это необходимо, пояснил он.

Среди решений, упомянутых охотниками на пресс-конференции после совещания — разрешение использовать при охоте на оленей приборы ночного видения и тепловизоры, искусственные источники освещения в темное время суток. Бушкевич считает, что нужно развивать загонную охоту — она наиболее эффективна, если речь об оленях.

В 2024 году от засилья оленей пострадало более 5% молодого леса в Латвии — общей площадью 3,3 тыс. га. Погрызенные животными деревца нельзя использовать нигде, кроме как на дрова или на производство целлюлозы, качество их древесины сильно падает. И на то, чтобы уберечь посадки молодого леса от парнокопытных, за прошлый год было потрачено 5,74 млн евро.

Частные лесовладельцы тоже сильно страдают от действий оленей. По словам представители Общества лесовладельцев Арниса Апситиса, тут помогло бы исключение благородного оленя из списка животных, чей отстрел лимитирован, а также разрешение владельцам земельных угодий самим охотиться на оленей или приглашать охотников.

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