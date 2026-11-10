Уже сообщалось, что Министерство финансов прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на 2,4% в этом году и на 1,9% в следующем. По сравнению с июньской оценкой прогноз на этот год повышен на 0,4 процентного пункта, тогда как ожидания на последующие годы немного ухудшены: в 2028-2030 годах рост составит 2-2,4% в год.

Повышение прогноза на этот год обусловлено улучшением экономических показателей в первом полугодии. Вместе с тем неопределенность во внешней среде и подорожание энергоресурсов заставляют осторожнее оценивать перспективы.

Согласно обновленным расчетам Минфина, фискальное пространство в 2027 году будет отрицательным — 117,7 млн евро. Дефицит бюджета общего правительства прогнозируется на уровне 2,9% от ВВП в 2026 году, 4,2% в 2027 году и 5,4% в 2028 году. В дальнейшем он снизится до 4,5% в 2029 году и 2,7% в 2030 году.