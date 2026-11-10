Об этом премьер-министр заявил во вторник на пресс-конференции, отметив, что в 2018 году реальный рост Латвии составил 4%.
Число трудоустроенных к 2030 году Кулбергс хочет увеличить до 909 000. Это было бы на 26 000 занятых больше, чем в 2025 году.
По словам премьер-министра, если бы в Латвии работало 909 000 человек, государство ежегодно получало бы в виде налогов примерно на 290 млн евро больше.
Уже сообщалось, что Министерство финансов прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на 2,4% в этом году и на 1,9% в следующем. По сравнению с июньской оценкой прогноз на этот год повышен на 0,4 процентного пункта, тогда как ожидания на последующие годы немного ухудшены: в 2028-2030 годах рост составит 2-2,4% в год.
Повышение прогноза на этот год обусловлено улучшением экономических показателей в первом полугодии. Вместе с тем неопределенность во внешней среде и подорожание энергоресурсов заставляют осторожнее оценивать перспективы.
Согласно обновленным расчетам Минфина, фискальное пространство в 2027 году будет отрицательным — 117,7 млн евро. Дефицит бюджета общего правительства прогнозируется на уровне 2,9% от ВВП в 2026 году, 4,2% в 2027 году и 5,4% в 2028 году. В дальнейшем он снизится до 4,5% в 2029 году и 2,7% в 2030 году.
По прогнозам Государственной казны, долг общего правительства вырастет с 47% от ВВП в 2026 году примерно до 53% с 2029 года.
Минфин также ожидает, что среднемесячная брутто-зарплата вырастет до 1906 евро в следующем году и до 2361 евро в 2030 году. Безработица в этот период снизится с прогнозируемых 6,8% до 6,1%.
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