Напитки Coca-Cola отзываются в европейских странах: в них мог попасть хлорат

Компания Coca-Cola, объявила масштабный отзыв напитков с европейского рынка из-за повышенного содержания в них хлората, химиката, значительная концентрация которого может негативно влиять на щитовидную железу.

В фокусе внимания производителя - банки и стеклянные бутылки с собственно кока-колой и другими напитками концерна, которые минувшей осенью поступили в продажу в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге.

В Европейском союзе действуют правила, определяющие максимальный допустимый уровень содержания хлората в продуктах питания. Представитель Coca-Cola Europacific Partners сообщил в разговоре Euronews Health, что, согласно независимому экспертному анализу, "вероятность какого-либо риска для людей очень низка". К настоящему времени компания не получала жалоб от потребителей.

Хлорат опасен при длительном потреблении, так как нарушает усвоение йода в организме. Разовые и краткосрочные контакты с ним не принесут вреда здоровью, подтверждают медики.

Напитки, подлежащие отзыву, имеют производственные коды от 328 GE до 338 GE, нужные цифры можно найти на дне банки с газировкой или на горлышке бутылки.

Газета Le Monde со ссылкой на данные Еврокомиссии пишет, что хлорат попадает в продукты и напитки из-за дезинфицирующих средств, используемых при очистке воды.

В прошлом году компания Coca-Cola в Австрии отозвала миллионы пластиковых бутылок из-за опасений, что в них могли содержаться металлические фрагменты.