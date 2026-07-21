«Это, скорее всего, детские кости, которые не собрали…»
Госполиция до сих пор не дала стопроцентного ответа. Но семья убеждена — в этом сарае в пожаре сгорел их 14-летний сын Мартин Густав Фелдманс. Самый большой шок у родителей вызывает то, что они в буквальном смысле стоят на костях своего ребенка.
«Пятого июня мы нашли. Нас здесь было много. Были родственники, приехавшие в гости. Мы все приехали на место положить цветы и свечи, и в итоге пришли сюда, где обнаружили эти косточки. Поскольку это был вечер пятницы, сообщать особо было некому. Мы сообщили восьмого июня. Тогда два человека здесь, один с вилами и в перчатках, собирали. Но они, в принципе, собрали только на том месте, где указала жена, которая нашла здесь косточку. И там нашла большую кость», — сказал приемный отец погибшего мальчика Ивар Спура.
«Получила ответ от инспектора, что все было тщательно сделано первого числа. Я не вижу никакой тщательности, так как пятого я нашла останки сама, восьмого они нашли еще. И 24-го после дождя вижу — еще. И они до сих пор лежат, и никто ничего не делает, что бы я ни писала», — сказала мама погибшего мальчика Рута Спура.
Также семья до сих пор не получила результаты ДНК-экспертизы, которые официально подтвердили бы, что погибший в пожаре — их ребенок. Кроме того, по мнению родителей, полиция обыскала слишком маленькую территорию, по которой разбросаны человеческие кости.
«Это, на мой взгляд, безжалостная грубая халатность. Ошибка? Это не ошибка! Это — грубая, грубая халатность!» — сказал Ивар Спура.
«Я хочу достойно похоронить ребенка… Столько, сколько от него осталось. А не ту часть, что забрала полиция», — сказала мама погибшего мальчика.
Согласно правилам, сбор останков происходит в присутствии сотрудника полиции. Его проводит привлеченный по договору подрядчик, а эксперты следят за тем, чтобы найденное было доставлено в морг или на экспертизу. В Госполиции указывают — после осмотра места происшествия человеческих останков оставаться не должно. Однако при таком большом пожаре далеко не всегда возможно найти все фрагменты сразу.
«В процессе тушения обычно многое уничтожается и смывается. Это был как раз тот случай, когда горело на очень большой площади — 400 квадратных метров. Этот ангар был полон рулонов сена, так что там абсолютно точно было очень много посторонних предметов. И это сено, и вода мешали в тот момент полноценно провести осмотр. Поймите, если там большое количество воды, то эффективнее всего проводить осмотр тогда, когда все высохнет.
Но в осмотре эксперты участвовали оба раза. И я могу сказать только то, что они сделали все, чтобы мы нашли еще дополнительные фрагменты. Так что для нас в первую очередь приоритетно понять и определить с помощью экспертизы: действительно ли это человеческие кости или останки. И принадлежат ли они одному и тому же телу?» — прокомментировал начальник Видземского регионального управления Госполиции Имант Митрошенко.
Является ли нарушением то, что возможные останки остались на месте трагедии? В полиции говорят, что каждый случай нужно оценивать отдельно. Необходимо выяснить, произошло ли это из-за халатности или по объективным причинам.
«Разумеется, мы проведем, если необходимо, повторный осмотр места происшествия. И если будет найден материал, мы его надлежащим образом упакуем и снова отправим на экспертизу. И снова будем ждать заключения эксперта. В сущности, на результат это уже не повлияет, потому что этот человек уже умер», — подчеркнул Имант Митрошенко.
Трагедия в Смилтенском крае произошла 31 мая. 14-летний Мартин Густав вместе с тремя подростками находился в сенохранилище, где вспыхнул пожар. Причина возгорания и обстоятельства трагедии все еще расследуются.
«Надо сказать, заключение экспертизы пока не получено. Надеюсь, в ближайшие дни мы его дождемся и тогда сможем конкретно сказать, идентифицирован ли этот умерший или нет», — добавил начальник Видземского регионального управления Госполиции.
Точные сроки завершения расследования в полиции не называют. Однако надеются закончить его до конца лета.
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