Госполиция до сих пор не дала стопроцентного ответа. Но семья убеждена — в этом сарае в пожаре сгорел их 14-летний сын Мартин Густав Фелдманс. Самый большой шок у родителей вызывает то, что они в буквальном смысле стоят на костях своего ребенка.

«Пятого июня мы нашли. Нас здесь было много. Были родственники, приехавшие в гости. Мы все приехали на место положить цветы и свечи, и в итоге пришли сюда, где обнаружили эти косточки. Поскольку это был вечер пятницы, сообщать особо было некому. Мы сообщили восьмого июня. Тогда два человека здесь, один с вилами и в перчатках, собирали. Но они, в принципе, собрали только на том месте, где указала жена, которая нашла здесь косточку. И там нашла большую кость», — сказал приемный отец погибшего мальчика Ивар Спура.